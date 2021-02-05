В Пекине призвали США соблюдать принцип «одного Китая»

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Член политбюро центрального комитета Коммунистической партии Китая Ян Цзенжи в ходе телефонного разговора с главой Госдепа США Энтони Блинкеном призвал Вашингтон придерживаться позиции о неделимости Китая и прекратить вмешиваться во внутренние дела КНР в Гонконге, Тибете и Синьцзяне.

США должны строго соблюдать принцип «одного Китая» и положения трёх совместных американо-китайских коммюнике. Вмешательство в дела Гонконга, Тибета и Синьцзяна равноценно вмешательству во внутренние дела КНР, и мы не потерпим никакого внешнего вмешательства, — приводит слова китайского политика РИА Новости.

Он подчеркнул, что власти Китая будут защищать своё право на суверенитет и государственные интересы, а попытки оклеветать власти в Пекине не дадут плодов. По словам Цзенжи, США и Китай обязаны уважать интересы друг друга, выбранные странами пути развития и политические системы.

Ранее NEWS.ru писал, что по заявлению Блинкена, Штаты будут работать вместе с союзниками в защиту общих ценностей и интересов, дабы привлечь Китай к ответственности за действия, которые угрожают стабильности в Индо-Тихоокеанском регионе, а также за то, что КНР подрывает международный порядок.