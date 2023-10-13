В Пекине порезали сотрудника посольства Израиля Сотрудника посольства Израиля госпитализировали с ножевым ранением из ТЦ Пекина

Фото: Wiktor Dabkowski/Global Look Press

Сотрудник посольства Израиля подвергся нападению в Пекине, он госпитализирован с ножевым ранением, сообщает Yedioth Ahronoth. Врачи оценивают состояние пострадавшего как стабильное.

Инцидент произошел в одном из торговых центров китайской столицы. По предварительным данным, пострадавший получил ранение в лицо. Обстоятельства нападения устанавливаются.

Сотрудник дипмиссии был атакован на фоне резкого обострения ситуации на Ближнем Востоке. МИД Израиля порекомендовал соотечественникам, находящимся за рубежом, проявлять бдительность, а также держаться подальше от демонстраций и протестов.

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