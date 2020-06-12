В Пекине прекратили продажу лосося из-за вспышки коронавируса на рынке

https://static.news.ru/photo/269e97c8-ad23-11ea-8105-fa163e074e61_660.jpg Фото: Taken/pixabay.com

Продажа лосося прекращена в супермаркетах и универмагах столицы КНДР после того, как молекулы коронавируса были обнаружены в отделе с рыбой и морепродуктами на оптовом рынке Синьфади.

Отмечается, что лосося нельзя купить ни в местных торговых сетях, например, в «Чаошифа» и «Умэй», ни в иностранных (Carrefour и другие). По словам представителя «Чаошифа», ночью все торговые площади сети продезинфицировали, магазины работают, но из-за вспышки коронавируса возможны проблемы с поставкой и других продуктов, в частности, мяса и овощей, передаёт «Бэйцзин жибао».

Как отметил представитель ретейлера, даже в случае возникновения покупательской паники из-за тревожных известий, дефицита в китайской столице возникнуть не должно.

Мы ведем интенсивные переговоры с поставщиками и одновременно создаём запасы продовольствия, — сказал он.

Ранее NEWS.ru писал, что эпидемиологи из Пекина обнаружили очаг коронавируса на продовольственном рынке Синьфади. Молекулы вируса были найдены на доске, которую используют для разделки лосося.