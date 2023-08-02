В Пекине отменили высший уровень опасности, введенный из-за наводнений

Фото: Ju Huanzong/XinHua/Global Look Press

Власти Пекина отменили высший (красный) уровень опасности в городе, который был введен из-за наводнений от проливных дождей, сообщает пресс-служба управления водных ресурсов столицы. В ведомстве рассказали, что уровень воды в реках и других водоемах Пекина постепенно начинает падать, сейчас опасность для жителей и гостей города снизилась.

Однако на текущем этапе по-прежнему существуют значительные риски, — уточнили в управлении водных ресурсов.

Власти города призвали граждан сохранять повышенную бдительность и следить за уровнем воды во избежание ЧП.

С 29 июля по 1 августа в столице Китая прошли мощные дожди, в некоторых районах города выпало более 740 мм осадков, что является абсолютным рекордом за последний 140 лет. По последним данным, в результате непогоды погибли 11 человек, еще 27 числятся пропавшими без вести.

В середине июля более 110 жителей поселка Новомихайловского Туапсинского района эвакуировали из домов после затопления в результате залповых ливней. По словам главы района Сергея Бойко, людей отправили в пункты временного размещения.