https://static.news.ru/photo/33cf1e16-39c1-11ea-b6fc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jin Liangkuai/Xinhua/Global Look Press

Среднесуточная концентрация мелких твёрдых частиц PM 2,5, которые выступают в роли основного источника смога, в ряде районов Пекин превысила 350 мкг/куб.

По данным Пекинского центра мониторинга охраны окружающей среды, этот показатель в 14 раз превышает норму, которая установлена Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). Такой уровень загрязнения воздуха оценивается как «опасный для жизни».

Сотрудники учреждения предупредили, что у людей с заболеванием сердца и лёгких могут серьёзно обостриться симптомы, а здоровые могут почувствовать слабость и недомогание. Детям, пожилым людям и гражданам с указанными выше заболеваниями советуют не выходить из домов. Местным жителям также рекомендуют отказаться от занятий на открытом воздухе, передаёт ТАСС.

Как писал NEWS.ru, в декабре на территории Омска наблюдался повышенный уровень загрязнения воздуха. Стационарные посты Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды зафиксировали превышение ПДК хлорида водорода в трёх районах города.