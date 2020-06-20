В Пекине более 2 млн человек сдали тест после новой вспышки COVID-19

Власти Пекина с 13 июня проверили на коронавирус 2,29 млн человек после выявления нового очага заболевания на оптовом рынке «Синьфади».

Как заявил замглавы орготдела горкома Пекина Чжан Цян, полномасштабное тестирование было организовано, чтобы как можно скорее остановить распространения эпидемии. В первую очередь тесты проводились работникам рынка, жителям расположенных поблизости жилых комплексов, а также сотрудникам предприятий общественного питания, крупных супермаркетов, рынков и курьерам. Также были протестированы жители 36 кварталов и микрорайонов Пекина, которые были объявлены зонами со средним и высоким уровнем риска, пишет РИА Новости.

Очаг коронавируса был выявлен 13 июня на крупнейшем оптовом сельскохозяйственном рынке Пекина «Синьфади». Там было обнаружено около 50 бессимптомных носителей инфекции. Больше всего заразились люди, которые контактировали на рынке с аквапродукцией. В результате власти закрыли ряд коммерческих объектов, оказавшихся в зоне повышенного риска, а также ввели военное положение во всех жилых районах столицы Китая. В мероприятиях по борьбе со вспышкой коронавируса задействовано более 100 тысяч человек.

Профессор института вирусологии Уханьского университета Ян Чжаньцю предположил, что обнаруженный в Пекине коронавирус может оказаться намного заразнее штамма полугодовой давности.

Накануне ведущий эпидемиолог Китайского центра по профилактике и контролю заболеваний У Цзюнью заявил, что эпидемиологическая ситуация в Пекине после недавней вспышки коронавируса находится под контролем. Эпидемиолог предупредил, что публикуемые властями данные о росте заболевания COVID-19 не следует воспринимать как ухудшение ситуации. Речь идёт не о новых случаях заражения, а о выявлении уже заболевших людей, писал NEWS.ru.

По последним данным, за минувшие сутки в Пекине выявили 22 новых случая COVID-19 и двух бессимптомных носителей. Все они связаны с оптовым рынком. В настоящее время в больницах города находятся 205 человек с COVID-19, ещё 17 — под медицинским наблюдением.