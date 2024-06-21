В Пакистане толпа сожгла туриста за осквернение Корана

Фото: PPI/Keystone Press Agency/Global Look Press

В Пакистане толпа отбила подозреваемого в сожжении Корана у полицейских и расправилась с ним, сообщает Pakistan Today со ссылкой на местную полицию. Мужчину из Сиялкота в провинции Пенджаб арестовали в округе Сват провинции Хайбер-Пахтунхва.

Туриста решили отправить в полицейский участок в районе Мадьян, о чем объявили через установленные на местных мечетях громкоговорители. Толпа взяла участок штурмом.

Разъяренные люди также выхватили обвиняемого из рук полиции и, протащив по улицам, подожгли и убили, — сообщила пресс-служба районной полиции.

В больницу попали 11 местных жителей, которые получили травмы в столкновениях. Пакистанские власти направили спецназ для восстановления порядка в Мадьяне.

В Пакистане приговорили к смертной казни 22-летнего студента за создание фото и видео, содержащих оскорбления в адрес пророка Мухаммеда и его жен. Его сообщника суд приговорил к пожизненному заключению. Они не только создавали, но и распространяли запрещенный в стране контент через мессенджер WhatsApp.

О видео и фотографиях стало известно из поданной местным жителем жалобы. Мужчина обратился в подразделение по борьбе с киберпреступностью Федерального агентства расследований Пакистана в 2022 году и сообщил, что получал фотографии и видео с трех мобильных номеров.