В Пакистане нашли способ решить банковские проблемы в торговле с Россией Премьер Пакистана Шариф предложил России вернуться к торговле на базе бартера

Фото: Ahmad Kamal/XinHua/Global Look Press

Шахбаз Шариф

Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф предложил президенту РФ Владимиру Путину расширить торговлю между странами, вернувшись к торговле на основе бартера, сообщает ТАСС. По его словам, в настоящее время товарооборот между Россией и Пакистаном составляет $1 млрд.

В 50-е, 60-е, 70-е годы у нас был товарооборот на основе бартера. Мы экспортировали много техники и продукции из СССР, мы поставляли в вашу страну кожу, текстиль на условиях бартера, — напомнил Шариф.

Премьер Пакистана считает, что пришло время преодолеть банковские и финансовые проблемы, и расширить торговые отношения на условиях бартера. Шариф поблагодарил Путина за поставки российской нефти и развитие сотрудничества между странами в энергетической сфере. Он назвал отношения России и Пакистана самодостаточными и не зависящими от геополитической ситуации.

В середине апреля стало известно, что из-за опасений вторичных санкций Запада крупнейший банк Китая ICBC, а также China Citic Bank, Industrial Bank и Bank of Taizhou перестали принимать платежи в юанях из России. В целом ситуация с платежами из РФ в Китай резко ухудшилась еще в конце марта: не прошло и вернулось порядка 80% транзакций.