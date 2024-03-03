В Пакистане избрали нового премьера после суда над его предшественником Глава Пакистанской мусульманской лиги Шахбаз Шариф стал новым премьер-министром

Фото: PPI/Keystone Press Agency/Global Look Press

Шахбаз Шариф

Новым премьер-министром Пакистана избран председатель Национальной мусульманской лиги Шахбаз Шариф. За него проголосовал 201 депутат из 336. Трансляцию из здания Национального собрания вел телеканал PTV News.

Основным конкурентом Шарифа был генеральный секретарь партии «Движение за справедливость» Омар Аюб Хан. Он избирался в качестве независимого кандидата и набрал 92 голоса.

Уточняется, что заседание Национального собрания началось более чем с часовой задержкой. Причиной стал митинг, организованный депутатами «Единого суннитского совета». Несмотря на это, голосование прошло без инцидентов. Шариф будет приведен к присяге 4 марта.

Предшественник премьера Имран Хан покинул свой пост после вынесения ему вотума недоверия. Ранее сообщалось, что суд приговорил его к 14 годам тюремного заключения по делу о коррупции и продаже иностранных активов. Его супруга Бушра Биби получила аналогичный срок по этому же делу. Суд установил, что они получили в общей сложности 108 взяток от различных глав государств и других зарубежных высокопоставленных лиц во время его пребывания на посту-премьер министра Пакистана.