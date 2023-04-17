В Пакистане арестовали гражданина КНР за оскорбление пророка Мухаммеда В Пакистане арестовали гражданина КНР, подозреваемого в оскорблении пророка Мухаммеда

Фото: Ahmad Kamal/XinHua/Global Look Press

Исламабад, Пакистан

Полиция Пакистана арестовала гражданина Китая, подозреваемого в оскорблении пророка Мухаммеда. Заявления о богохульстве со стороны китайца написали в полицию два пакистанских рабочих, сообщает ТАСС в Telegram.

В Пакистане оскорбление мусульманских святых считается одним из самых тяжких преступлений. Виновные в том, что богохульствуют, караются сурово. В частности, бывший диктатор Пакистана генерал Зия-уль-Хак в начале 1980-х годов ужесточил наказание, введя сметную казнь для нарушителей закона о богохульстве.

Начиная с 1982 года в азиатской стране за богохульство осудили 1742 человека. Причем многих из них судили без адвокатов, отказывавшихся защищать людей по столь резонансным обвинениям.

Ранее обвинения в богохульстве предъявили бывшему главе правительства Пакистана Имрану Хану в связи с акцией против нового премьер-министра страны Шехбаза Шарифа. Почти год назад полиция провинции Пенджаб возбудила уголовное дело в отношении Хана и 150 его сторонников, в числе которых был ряд бывших членов правительства.