В нескольких штатах Индии зафиксирована вспышка птичьего гриппа

https://static.news.ru/photo/8cccff74-4ff5-11eb-b6cd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Stringer/Xinhua/Global Look Press

Тысячи птиц в Индии гибнут из-за птичьего гриппа. Эксперты уже подтвердили, что вспышки заболевания были зафиксированы в четырёх индийских штатах — Химачал-Прадеш, Мадхья-Прадеш, Керала и Раджастхан.

В других регионах страны также фиксируются массовые случаи гибели домашней птицы, однако там официальные причины пока не установлены, пишет ТАСС.

В штате Химачал-Прадеш вспышка птичьего гриппа была подтверждена после гибели горных гусей близ озера Понг-Дам. Власти округа Кангра ввели карантинную зону в 1 км вокруг озера, куда не допускаются ни люди, ни скот.

В штате Мадхья-Прадеш заболевание подтвердилось после массовой гибели ворон. Тесты показали следы вируса птичьего гриппа H5N8 в крови скончавшихся птиц. Власти штата обязали местных чиновников сообщать о случаях массовой гибели птиц в регионах.

Штамм вируса была найден у домашних птиц в нескольких округах штата Керала. Из-за вспышки заболевания власти планируют уничтожить 36 тысяч животных для предотвращения распространения заразы. Также птичий грипп был обнаружен в нескольких регионах Раджастана.

В штате Харьяна были выявлены случаи массовой гибели домашних птиц, сейчас ведутся проверки для того, чтобы установить, связаны ли они со вспышкой птичьего гриппа.

Ранее NEWS.ru писал, что вспышка птичьего гриппа в Японии затронула уже 14 префектур. Гифу стала 14-й из 47 префектур в стране, где была обнаружена вспышка болезни. Власти префектуры открыли заседание штаба по борьбе с заражением, в рамках эпидемиологических мер обсуждается ликвидация расположенных в Минокамо кур, где установлен очаг заболевания.