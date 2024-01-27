В Мьянме оценили влияние карт «Мир» на туризм Ассоциация туризма Мьянмы: карты «Мир» улучшат туризм страны с Россией

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Предстоящее внедрение карт платежной системы «Мир» в Республике Союз Мьянма положительно скажется на развитии взаимного туризма с Россией, заявил генеральный секретарь ассоциации туризма страны Тхан Хтут, передает РИА Новости. С таким мнением он выступил в субботу на II Российско-Мьянманском бизнес-форуме, проходившем в рамках выставки-форума «Россия».

Введение карт «Мир» улучшит туризм между Россией и Мьянмой. Это станет преимуществом для обеих стран. Это отличная инициатива, — заявил Хтут.

Он также выразил уверенность в том, что это нововведение будет «замечательным бонусом» для российских туристов, который позволит им использовать карты «Мир» в Мьянме. Тхан Хтут отметил, что текущая система платежей в Мьянме является сложной. По его мнению, Москва может стать ключевой точкой для привлечения туристов в страну.

Также генеральный секретарь призвал российскую сторону облегчить визовые требования для Мьянмы в ответ на последние изменения в иммиграционной политике, принятые в отношении граждан РФ.

Ранее банки Мьянмы стали подключаться к Системе передачи финансовых сообщений (СПФС) — российскому аналогу системы SWIFT, заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников. По его словам, это откроет возможность для прямых расчетов между организациями без посредничества третьих стран.