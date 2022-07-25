В Мьянме впервые с 1976 года казнили четырех политических диссидентов

Фото: Thitinun Sampiphat/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Военные Мьянмы казнили бывшего депутата Национальной лиги за демократию (НЛД) Ко Пьо Зейя То, активиста Чжо Мин Ю и еще двоих человек в соответствии с законом о борьбе с терроризмом, пишет издание The Irrawaddy. Смертные приговоры через повешение были приведены в исполнение в прошедшие выходные и стали первыми с 1976 года, когда в янгонской тюрьме Инсейн был повешен лидер этнических студентов чин Салай Тин Маунг У.

Ко Пьо Зей То и Чжо Мин Ю были задержаны в конце 2021 года и приговорены к смертной казни в январе за организацию в Янгоне операций по вооруженному сопротивлению, — сказано в сообщении.

Ряд стран и международных организаций осудили казнь, о которой было объявлено 3 июня. В ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) попросили власти Мьянмы воздержаться от выполнения приказов о казни, заявив, что они вызывают «большую озабоченность у членов АСЕАН и ее внешних партнеров».

1 февраля 2021 года в Мьянме произошел госпереворот. Тогда президент страны Вин Мьин и государственный советник Аун Сан Су Чжи, который возглавлял правительство, были задержаны военными. Власть в стране перешла в руки главнокомандующего вооруженными силами Мин Аун Хлаина.

В результате столкновений силовиков с участниками акций протеста в Мьянме погибли более 500 человек. Правозащитники тогда сообщили, что под стражу были взяты свыше 2000 человек. По данным благотворительного фонда Save the Children, при разгоне антиправительственных демонстраций в стране погибли не менее 43 детей.