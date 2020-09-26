В Монголии зафиксирован очередной случай заражения бубонной чумой

Новый случай заражения бубонной чумой отмечен в Монголии, заболевшая — 25-летняя девушка.
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Грызуны являются одними из основных переносчиков чумы. Тарбаганы (монгольские сурки) также способны переносить болезнь, при этом в Монголии их мясо считается деликатесом. Охота на этих животных запрещена властями страны, однако граждане зачастую игнорируют запрет.
С начала 2020 года в Монголии выявлено уже 22 случая бубонной чумы. 7 сентября от болезни скончался 38-летний мужчина, писал NEWS.ru. Ранее жертвами бактерий Yersinia pestis стали ещё двое монгольских граждан.
Случаи чумы, в том числе и с летальными исходами, отмечаются также на севере Китая.
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