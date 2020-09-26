В Монголии зафиксирован очередной случай заражения бубонной чумой

https://static.news.ru/photo/2fdd2a8e-00de-11eb-b702-fa163e074e61_660.jpg Суслик тарбаган Фото: unsplash.com

Новый случай заражения бубонной чумой отмечен в Монголии, заболевшая — 25-летняя девушка.

Об этом сообщает агентство «Синьхуа». Диагноз девушки, проживающей в аймаке (монгольская административно-территориальная единица) Ховд, подтвердил лабораторный тест. По данным медиков, заболевшая употребляла в пищу мясо сурка.

Грызуны являются одними из основных переносчиков чумы. Тарбаганы (монгольские сурки) также способны переносить болезнь, при этом в Монголии их мясо считается деликатесом. Охота на этих животных запрещена властями страны, однако граждане зачастую игнорируют запрет.

С начала 2020 года в Монголии выявлено уже 22 случая бубонной чумы. 7 сентября от болезни скончался 38-летний мужчина, писал NEWS.ru. Ранее жертвами бактерий Yersinia pestis стали ещё двое монгольских граждан.

Случаи чумы, в том числе и с летальными исходами, отмечаются также на севере Китая.