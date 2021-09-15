В Монголии зафиксировали первые случаи гибели животных от коронавируса

Эксперт Главного управления ветеринарных служб Монголии Адиясурен Тувшинбаяр сообщил о первых в мире зарегистрированных случаях гибели животных от коронавирусной инфекции: в центре разведения при Управлении окружающей среды Улан-Батора от инфекции погибли два бобра, передаёт «Синьхуа».

Два бобра погибли при загадочных обстоятельствах в нашей стране в прошлом месяце, и результаты лабораторных анализов показали, что причиной смерти стал COVID-19, — признался Тувшинбаяр.

Он добавил, что ещё у семи бобров были обнаружены характерные для «дельта»-штамма коронавируса симптомы: кашель и выделения из носа и глаз. Тест на COVID показал положительный результат, и животным удалось вовремя оказать медицинскую помощь.

Ранее сообщалось о вспышке чумы на территории Монголии. Переносчиками смертельно опасного заболевания стали степные суслики, на которых Улан-Батор периодически открывает охоту.