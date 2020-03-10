https://static.news.ru/photo/a69f0dd4-629d-11ea-8b74-fa163e074e61_660.jpg Фото: Duilio Piaggesi/Global Look Press

Заражение COVID-19 диагностировали у гражданина Франции, прибывшего в Улан-Батор из Москвы 2 марта. Это первый подтверждённый случай инфицирования коронавирусом в Монголии.

7 марта у мужчины начался жар, предварительные анализы указали на наличие вируса в организме. Француза изолировали от общества, его состояние врачи оценивают как стабильное, сообщило агентство МОНЦАМЭ.

Ранее NEWS.ru писал, что президента Монголии Халтмаагийна Баттулгу изолировали на 14 дней. Причиной стала однодневная поездка политика в Китай, где произошла вспышка вируса нового типа.