В Монголии после взрыва грузовика проверят АЗС рядом со школами и детсадами

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В Монголии автозаправочные станции, находящиеся недалеко от жилых домов, детских садов и школ, проверят на соответствие нормам безопасности после взрыва грузовика с 60 тоннами газа, сообщил вице-премьер правительства страны Сайнбуянгийн Амарсайхан. По его словам, которые приводит ТАСС, построенные с нарушениями АЗС переместят.

Прежде всего выражаем глубочайшие соболезнования родным трех погибших при исполнении служебного долга спасателей. Их семьям будет оказана помощь. Сегодня мы создали комиссию по проверке всех заправок, работающих вблизи школ, детских садов и жилых массивов, на соответствие правилам безопасности. АЗС, построенные с нарушением норм, будут перемещены, — заявил зампред правительства.

Как пишет агентство, перед заседанием комиссии по ликвидации последствий взрыва педагоги и обучающиеся 14-й школы обратились к правительству района Баянзурх, где произошло ЧП, они попросили убрать расположенную рядом АЗС. Также рядом с ней находятся роддом и жилые массивы.

Ранее новостной портал News.mn сообщил, что во время пожара, который произошел в результате взрыва, погибли трое сотрудников службы экстренной помощи и еще два человека. Также сгорели более 20 автомобилей.

Амарсайхан добавил, что к полудню 24 января огнем повреждено 60 квартир, сгорело 29 автомобилей. Он отметил, что поиск виноватых и возмещение ущерба приведет к потере времени, поэтому поврежденные квартиры будут отремонтированы в срочном порядке. Также, по словам зампреда правительства, жильцов поселят во временные места для проживания и оплатят аренду.

Ранее на улице Газопроводной в Махачкале произошел взрыв газа. Пострадали пять человек, среди которых были трое детей. Всех их доставили в ожоговое отделение республиканской клинической больницы. Их лечение взяла под личный контроль министр здравоохранения Дагестана Татьяна Беляева. Тем не менее спасти ни одного из них не удалось, все погибли от полученных травм.