В Монголии посетовали на ущерб из-за антироссийских санкций Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ: Монголия страдает из-за санкций в отношении России

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Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ

Премьер-министр Монголии Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ заявил, что его страна страдает из-за санкций, которые вводились в отношении России. Ограничительные меры против Москвы на деле оказались «двойной санкцией» в отношении Улан-Батора, хотя его «вины» нет, отметил он в беседе с Financial Times.

Несмотря на то, что Монголия — демократическая страна, она также находится под давлением из-за санкций, введенных в отношении России, — подчеркнул монгольский премьер.

В качестве примера он рассказал о «навигационных сборах». Прежде авиакомпании, выполняя рейсы Европа-Азия через воздушное пространство России, пролетали и над территорией Монголии. Улан-Батор за это получал свою часть средств. Ситуация изменилась, когда Россия в качестве ответа на санкции ЕС запретила ряду стран полеты над своей территорией, уточнил глава правительства.

Оюун-Эрдэнэ считает, что украинский кризис — это «не просто конфликт между двумя странами». Ситуация на востоке Европы негативно влияет на мировую экономику и «особенно на малые страны, не имеющие выхода к морю, включая Монголию», добавил он.

Ранее Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ заявил, что в Монголии необходимо провести референдум с целью адаптировать конституцию под запросы государства. По его мнению, главный закон страны, который был принят в 1992 году, выполнил свою историческую роль мирного перехода от коммунистического строя к демократическому и теперь его необходимо менять.