В Минобороны Южной Кореи усомнились в версии Украины о событиях в Буче

Фото: Ukraine Presidency/Ukraine Presi/Global Look Press

Буча, Украина

Министр обороны Южной Кореи Син Вон-сик усомнился в реальности украинской версии о событиях в Буче, где Киев приписывает российским военным преступления против мирных граждан, передает РИА Новости. При этом глава ведомства раскритиковал действия России в конфликте с Украиной, добавив, что «такого не должно происходить».

Что касается российской «резни в Буче», то, очевидно, что, поскольку пока это окончательно не установлено как явный факт, мне неуместно давать свои оценки, — сказал Вон-сик.

События в Буче произошли на втором месяце СВО. Украина обвинила Россию в преступлениях против мирного населения: убийствах гражданских лиц и разрушении городской инфраструктуры.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков тогда опроверг утверждения о причастности военных РФ к событиям в Буче. По его словам, изображения, которые получила российская сторона, оказались результатом «организованной фальсификации». В Минобороны России заявили, что все опубликованные Киевом фото- и видеоматериалы являются провокацией.

Ранее в России возбудили уголовное дело в отношении журналиста Михаила Зыгаря (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), ранее занимавшего должность главного редактора телеканала «Дождь» (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). Согласно его данным, журналисту грозит до 10 лет лишения свободы за распространение фейков о российской армии.