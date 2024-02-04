В МИД Южной Кореи раскрыли детали переговоров о военных связях РФ и КНДР МИД РК: замглавы МИД РФ Руденко обсудил в Сеуле ситуацию на полуострове

Фото: МИД РФ

Андрей Руденко

Заместитель министра иностранных дел России по делам Азии и Тихого океана Андрей Руденко посетил Южную Корею и провел несколько переговоров с коллегами, сообщили в МИД республики. В Сеуле выказали озабоченность возможным военным сотрудничеством РФ и КНДР. Визит российской делегации проходил с 1 по 4 февраля.

В особенности наша сторона донесла серьезную позицию по военному сотрудничеству между Российской Федерацией и Северной Кореей, призвала Россию действовать ответственно, а также попросила о сотрудничестве, чтобы законные права и интересы наших граждан и компаний в России не были нарушены, — заявили в ведомстве.

Руденко встретился с первым заместителем министра иностранных дел Ким Хон Гюном, замминистра иностранных дел Чон Бён Воном, а также провел консультации со спецпредставителем Южной Кореи по КНДР Ким Гоном. Стороны обсудили межгосударственные вопросы и международную обстановку, включая Украину.

Ранее стало известно, что МИД Южной Кореи вызвал посла РФ в Республике Корея Георгия Зиновьева и выразил ему протест в связи с позицией российского внешнеполитического ведомства по ситуации на Корейском полуострове. Реакция последовала в ответ на слова официального представителя МИД РФ Марии Захаровой о позиции южнокорейского лидера Юн Сок Ёля в отношении КНДР.

По мнению южнокорейского МИД, Россия проигнорировала правду и безоговорочно защитила Северную Корею, а также раскритиковала высказывания президента Юн Сок Ёля «в крайне грубой форме». Замминистра иностранных дел подчеркнул, что это только ухудшит корейско-российские отношения.

Захарова ранее заявила, что высказывания президента Южной Кореи Юн Сок Ёля о КНДР по ядерной проблематике призваны затушевать агрессивные планы Сеула в отношении Пхеньяна. Она также призвала обратить внимание на ситуацию на Корейском полуострове, где «растет градус напряженности». По ее словам, виновниками такой ситуации являются США и их союзники, включая непосредственно Южную Корею, а также Японию.