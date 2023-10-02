В МИД Таиланда обсуждают вопрос продления безвизового режима для россиян МИД Таиланда изучает вопрос продления безвизового режима для россиян до 90 дней

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Министерство иностранных дел Таиланда рассматривает вопрос продления безвизового режима для туристов из России с 30 до 90 дней, сообщил ТАСС посол РФ в Таиланде Евгений Томихин. По его словам, представители российской дипмиссии ранее обращались с таким вопросом к внешнеполитическому ведомству азиатской страны.

Должно быть решение. Мы задавали этот вопрос нашим коллегам из МИД Таиланда. Они подтвердили, что есть такая идея. Пока она не воплотилась в реальное решение. Я думаю, для наших туристов это, наверное, хорошо, поскольку 90 дней лучше, чем 30, — сказал Томихин.

Ранее премьер-министр Таиланда рассказал, что правительство намерено увеличить срок безвизового пребывания россиян в стране до 90 дней. По его словам, посещающие Таиланд в зимний период россияне хотели бы оставаться там дольше, но не могут это сделать из-за имеющихся ограничений. Также премьер пообещал облегчить визовый режим и для других стран. В настоящее время в Таиланде действует 30-дневный безвизовый режим для граждан РФ, такой же порядок установлен для пребывания граждан Таиланда в России.

До этого польские туристы пожаловались на большое количество россиян, приезжающих на отдых в Таиланд. По данным издания Wirtualna Polska, в 2023 году число отдыхающих там россиян увеличилось более чем на 1000%. Российский «бум» в Таиланде подтвердило и Министерство туризма и спорта королевства. Как правило, россияне выбирают для отдыха остров Пхукет, на это и жалуются польские туристы в соцсетях.