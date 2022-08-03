Резню в частном детсаду Китая сняли на видео В Китае в результате нападения на частный детсад погибли три человека

Фото: Li Jianan/Xinhua/Global Look Press

Скорая помощь, Китай

Вооруженный мужчина напал на частный детский сад в восточной провинции Цзянси, сообщило Управление общественной безопасности уезда Аньфу, где все произошло. В результате инцидента погибли три человека, еще шесть получили ранения.

Вооруженный злоумышленник в бейсболке и маске ворвался в частный детский сад округа Аньфу и напал на людей, в результате чего три человека погибли и шесть получили ранения, — говорится в сообщении.

В настоящее время полиция разыскивает преступника. Известно, что в совершении нападения подозревают 48-летнего мужчину по фамилии Лю. Полиция не уточняет, какое оружие использовал преступник. О его мотивах также ничего неизвестно.

Ранее ночью в детский лагерь «Волжанка» в селе Ундоры Ульяновского района ворвался неизвестный мужчина. Сначала он ворвался к девочкам, где орал матом и раскидывал одеяла, а потом столкнул одну из школьниц с кровати, а другую, приняв за дочь, начал обнимать и целовать. Затем мужчина отправился к мальчикам: заставил детей чистить зубы, а нескольких вовсе избил.

После этого правоохранители задержали 23-летнего Максима Мартынова, подозреваемого в нападении на воспитанников детского лагеря. Накануне он сказал своим друзьям, что хочет «найти себе ребенка», после чего отправился на территорию «Волжанка». Его невеста объяснила, что у мужчины «сносит крышу, когда он выпьет».