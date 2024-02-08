В МИД России сравнили Тайвань с Украиной Зиновьев: США накачивают Тайвань оружием по аналогии с Украиной

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Правительство США применяет на Тайване ту же стратегию, что и на Украине, заявил директор первого департамента Азии МИД России Георгий Зиновьев. По его словам, которые приводит РИА Новости, Вашингтон активно накачивает остров оружием. При этом США не сменили свою тактику после начала специальной военной операции ВС РФ.

То, что происходило на Украине, очень похоже методологически с тем, как США ведут работу в отношении Тайваня, потому что они накачивают его своими вооружениями, — заявил Зиновьев.

Отмечается, что политика США по отношению к Тайваню вызывает недовольство у Китая. По словам официального представителя Министерства обороны КНР У Цяня, Пекин придерживается курса на мирное воссоединение с островом, однако он никогда не примет его независимости. В то же время министр обороны Тайваня Цю Гочжэн допускает вероятность начала военного конфликта с материковым Китаем. При этом он подчеркнул, что конфликт закончится трагедией для обеих сторон.

Журналист издания Express Джонатан Саксти считает, что мир постепенно приближается к третьей мировой войне. По его словам, главная угроза исходит от США, так как они могут начать вооруженный конфликт с Китаем ради установления контроля над Тайваньским проливом. Эксперт отметил, что именно контроль над проливами обеспечивает экономическое превосходство Вашингтона.