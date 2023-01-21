В МИД Кувейта пояснили, чем чревато сожжение Корана в Стокгольме МИД Кувейта предупредил, что акция с сожжением Корана может стать опасной провокацией для мусульман

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МИД Кувейта опубликовал официальное заявление, в котором осудил акт сожжения Корана в Стокгольме перед зданием посольства Турции. Глава ведомства Салем Абдулла аль-Джабер ас-Сабах предупредил, что подобные истории могут стать опасной провокацией для мусульман со всего мира, подчеркивается в публикации.

Его Превосходительство министр иностранных дел шейх Салем Абдулла аль-Джабер ас-Сабах в заявлении, сделанном сегодня, в субботу, выразил свое решительное осуждение сожжения экземпляра Священного Корана экстремистом перед посольством Турецкой Республики в столице Стокгольме, что воспламенит чувства мусульман всего мира и станет для них опасной провокацией, — говорится в официальном сообщении.

Глава министерства призвал международное сообщество выполнить свои обязательства по прекращению таких действий, отвергнуть все формы ненависти и экстремизма, а от Швеции потребовал привлечь виновных к ответственности, работать над тем, чтобы не связывать политику и религию, распространять ценности диалога и толерантности, а также предотвратить любую форму оскорбления всех божественных религий.

Сторонники ультраправой партии провели свою акцию 21 января. На ней они раскритиковали Турцию за блокировку вопроса о вступлении Швеции в НАТО. Местные власти ранее разрешили провести митинг. Шведский радикал Расмус Палудан заявил, что хочет таким образом показать полную свободу слова и демократию.