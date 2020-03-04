https://static.news.ru/photo/2e0921e8-5e29-11ea-aef5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Hao Yuan/Keystone Press Agency/Global Look Press

Власти КНР выступают против того, чтобы новый коронавирус (COVID-19) называли «китайским вирусом». Об этом заявил представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

По его словам, китайская сторона решительно протестует против этого. Он подчеркнул, что специалисты продолжают искать первоначальный источник распространения коронавируса.

Лицзянь напомнил, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) называет болезнь, которую вызывает коронавирус COVID-19, без привязки её к какой-либо территории и стране.

Тот факт, что он впервые был обнаружен в Китае, не означает, что и источник его распространения находится именно здесь, — заявил представитель китайского МИД.

NEWS.ru писал, что китайские и российские учёные установили, что наименее подвержены заражению коронавирусом дети и подростки, среди людей в возрасте до 19 лет вирус зафиксирован лишь у 1%.

Вспышка коронавируса произошла в китайской Ухани 31 декабря 2019 года. Вирусом охвачены все континенты, кроме Антарктиды. В настоящее время учёные не изобрели против него лекарства.

По данным на 4 марта, в мире заразились более 93 тыс. человек, из них 3,2 тыс. умерли, поправились — более 50 тыс.