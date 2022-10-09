В МИД КНР намекнули, кто стоит за взрывами на «Северных потоках» Сотрудник МИД КНР Хуа Чуньин намекнула, что за терактами на «Северных потоках» стоят США

Фото: The Swedish Coast Guard/XinHua/Global Look Press

Представитель МИД Китая Хуа Чуньин намекнула, что за терактами на «Северных потоках» стоят США. Она опубликовала в Twitter пост с тремя скриншотами, которые намекают на крупнейшего бенефициара терактов, сообщает РИА Новости.

Кто стоит за диверсией на «Северном потоке»? Кто является крупнейшим бенефициаром? — подписала скриншоты дипломат.

Агентство отмечает, что на одном из скриншотов содержатся слова президента США Джо Байдена о возможности «покончить с „Северным потоком“», если армия России пересечет границу Украины. На другом сообщается об «огромных возможностях», которые открылись перед США после терактах на газопроводах, на третьем — сообщение Пентагона, рассказывающее о тренировках американских пловцов-спецназовцев.

Ранее журналист турецкой газеты Evrensel Юджель Оздемир заявил, что диверсия на «Северных потоках» — дело рук США и этому есть ряд доказательств. Вероятность того, что за саботажем на газопроводе стоят США, — достаточно высокая, считает репортер. По его словам, доказательством тому служит то, что США много лет выступают против «Северного потока — 2».