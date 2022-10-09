Представитель МИД Китая Хуа Чуньин намекнула, что за терактами на «Северных потоках» стоят США. Она опубликовала в Twitter пост с тремя скриншотами, которые намекают на крупнейшего бенефициара терактов, сообщает РИА Новости.

Кто стоит за диверсией на «Северном потоке»? Кто является крупнейшим бенефициаром?подписала скриншоты дипломат.

Агентство отмечает, что на одном из скриншотов содержатся слова президента США Джо Байдена о возможности «покончить с „Северным потоком“», если армия России пересечет границу Украины. На другом сообщается об «огромных возможностях», которые открылись перед США после терактах на газопроводах, на третьем — сообщение Пентагона, рассказывающее о тренировках американских пловцов-спецназовцев.

Ранее журналист турецкой газеты Evrensel Юджель Оздемир заявил, что диверсия на «Северных потоках» — дело рук США и этому есть ряд доказательств. Вероятность того, что за саботажем на газопроводе стоят США, — достаточно высокая, считает репортер. По его словам, доказательством тому служит то, что США много лет выступают против «Северного потока — 2».