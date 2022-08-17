В МИД Китая заявили, что ценят позицию Путина по визиту Пелоси на Тайвань

Фото: Simon Liu/Taiwan Presidential/Global Look Press

Нэнси Пелоси

Китай высоко ценит высказывания президента РФ Владимира Путина о том, что визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань был тщательно спланированной провокацией, заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь. По его словам, которые приводит РИА Новости, с момента визита Пелоси на Тайвань более 170 стран поддержали усилия Китая по защите его государственного суверенитета и территориальной целостности.

Недавние высказывания президента Путина, которые вы упомянули, являются воплощением высокого уровня стратегического сотрудничества Китая и России, а также проявлением последовательной и твердой взаимной поддержки двух стран, — заявил представитель МИД.

Ранее Владимир Путин назвалвизит Пелоси на Тайвань наглой демонстрацией неуважения к суверенитету других стран и к своим международным обязательствам, а также сознательной попыткой раскачать ситуацию в Азиатско-Тихоокеанском регионе. По его словам, этот визит является частью целенаправленной и сознательной стратегии США по дестабилизации и хаотизации обстановки в регионе и мире и образцом тщательно спланированной провокации.