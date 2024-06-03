Стала известна позиция КНР о сотрудничестве с Россией по «Силе Сибири — 2» МИД КНР: Китай готов к взаимовыгодному сотрудничеству с РФ по «Силе Сибири — 2»

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Китай готов взаимодействовать с Россией по проекту газопровода «Сила Сибири — 2» на взаимовыгодной основе, заявила в ходе брифинга официальный представитель Министерства иностранных дел КНР Мао Нин. Так она ответила на вопрос западного журналиста, не застопорилась ли реализация данного проекта, передает ТАСС.

Поиск взаимовыгодных точек соприкосновения, углубленная интеграция интересов, достижение обоюдного успеха — это консенсус, который был достигнут между главами двух государств. Мы готовы к взаимодействию с Россией для реализации этого важного консенсуса, — сказала дипломат.

Ранее издание Financial Times со ссылкой на свои источники сообщало, что главной причиной затягивания переговоров по «Силе Сибири — 2» между РФ и КНР стало желание Пекина покупать газ по цене, «близкой к сильно субсидируемым российским внутренним ценам». По данным британской газеты, Китай не желает переплачивать за будущие поставки газа по этому маршруту.

До этого издание Xilu писало, что китайские власти продемонстрировали необычную реакцию на предложение президента РФ Владимира Путина возобновить проект «Сила Сибири — 2», который заморозили 10 лет назад. По мнению обозревателей, представители КНР не стали отвечать ни отказом, ни одобрением. Они считают, что такое поведение можно объяснить тем, что газопровод будет проходить через Монголию, которая в последнее время налаживает контакты с США. А у Пекина и Вашингтона, в свою очередь, натянутые отношения, напомнили аналитики.