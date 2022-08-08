В МИД Китая сравнили политику США с убийством афроамериканца Джорджа Флойда Представитель МИД КНР Хуа Чуньин сравнила политику США по отношению к другим странам с убийством Джорджа Флойда

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Официальный представитель МИД Китая Хуа Чуньин сравнила в Twitter внешнюю политику США с убийством афроамериканца Джорджа Флойда. Она добавила, что Пекин не может позволить Вашингтону считать себя «мировым полицейским».

Мы не можем позволить США считать себя «мировым полицейским» и обращаться с другими странами как с Джорджем Флойдом, которого они запугали и задушили по своему желанию, — написала представитель внешнеполитического ведомства.

Это стало ответом представителя китайского МИД на заявления официального представителя Белого дома Джона Кирби, сказавшего, что Пекин «слишком остро отреагировал» на визит спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань.

Обострение отношений между двумя странами возникло в начале прошлой недели, когда Пелоси в ходе своего азиатского турне посетила Тайвань. Это был первый визит американского политика подобного уровня на остров с 1997 года. По мнению Пелоси, её поездка не противоречила политике США в отношении Китая, однако Вашингтон выступил против односторонних попыток изменить статус-кво Тайваня. Сенатор также подчеркнула, что её приезд является «свидетельством приверженности США поддержке тайваньской демократии».

Ранее Чуньин заявила, что позиция лидеров стран «Большой семерки», куда также входят Соединенные Штаты, по ситуации вокруг Тайваня ошибочна, и Китай может пересмотреть свое отношение к диалогу с этими государствами. Если же позиция Пекина не будет учтена, то это негативно скажется на диалоге, добавила она.