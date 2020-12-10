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В МИД Китая согласны с мнением о стремлении США к однополярному миру

15:18, 10 декабря 2020
Фото: pixabay.com

В Министерстве иностранных дел Китая выразили согласие с позицией главы МИД РФ Сергея Лаврова с тем, что США пытаются восстановить однополярную модель мироустройства.

Точка зрения министра Лаврова относительно того, чтобы не идти на поводу однополярного мироустройства, отображает общее мнение множества стран международного сообщества, — цитирует РИА Новости официального представителя китайского ведомства Хуа Чуньин.

Она отметила, что курс на одностороннее процветание и использование политического террора подрывает принципы международных отношений и стабильности.

Необходимо объединяться, а не отделяться, сотрудничать, а не противостоять, — подчёркивает представитель МИД КНР.

Как писал NEWS.ru, президент России Владимир Путин заявлял ранее, что однополярный мир является иллюзией, а многополярный — производной от экономического развития стран.

По его словам, после развала Советского Союза возникло заблуждение, что однополярный мир возможен и что он будет долго существовать.

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