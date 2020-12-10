В МИД Китая согласны с мнением о стремлении США к однополярному миру

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КНР вводит ограничения против ряда американских официальных лиц и сотрудников неправительственных организаций США в ответ на ущемление прав китайских законодателей. Об этом заявила официальный представитель МИД Китая Хуа Чуньин.

По её словам, это решение принято в связи с серьёзным вмешательством Вашингтона во внутренние дела КНР в вопросах, связанных с Гонконгом. Подобные действия США, как отметила дипломат, наносят ущерб национальным...