В МИД Китая ответили на угрозы госсекретаря США из-за ситуации на Украине

В МИД КНР назвали бесполезными попытки США угрожать Китаю из-за его независимой позиции по Украине, заявил официальный представитель китайского дипведомства Чжао Лицзянь. Он отметил, что Китай в этом вопросе будет руководствоваться собственными независимыми суждениями, передаёт РИА Новости.

В отношении украинского вопроса Китай всегда выносил независимые суждения, основанные на существе дела, объективным и справедливым образом, — заявил Лицзянь.

Дипломат отметил, что до сих пор некоторые люди в США продолжают заниматься дезинформацией в отношении позиции Китая, а также клеветать и оказывать давление на страну. Он подчеркнул, что подобное поведение является в высшей степени безответственным, которое никак не поможет разрешению кризиса.

Ранее советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что американские власти донесли до КНР, что страну ждут «последствия», если Пекин станет предпринимать попытки помочь России компенсировать потери от введённых Западом санкций. Будут ли это санкции в отношении КНР, Салливан отвечать отказался.

Пекин ранее осудил односторонние санкции Запада в отношении России, подчеркнув, что страна намерена продолжать сотрудничество с Россией. Постпред КНР при ООН Чжан Цзюнь призвал США, НАТО и ЕС к равному диалогу с Россией, понимая обречённость такой инициативы. Эксперты полагают, что Китай уже засматривается на те сферы российской экономики, которые с конца февраля покидают западные компании.