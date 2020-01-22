https://static.news.ru/photo/86fe2640-3d1d-11ea-ad81-fa163e074e61_660.jpg Роман Золотарёв (справа) Фото: Людмила Денісова/facebook.com

Власти Малайзии отменили смертный приговор, вынесенный в отношении экс-участника проектов "X Factor Украина" и "Битва хоров", гражданина Украины Романа Золотарёва. Об этом сообщила уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова.

По её словам, в апреле 2017 года мужчина должен был вернуться на родину из Бразилии, где работал, из-за отмены договорённостей с начальством. На обратном пути он принял предложение незнакомых людей доставить в Лаос чемодан с вещами, предварительно убедившись, что ничего постороннего в нём нет. В результате Золотарёв был задержан таможенниками Малайзии во время пересадки в международном аэропорте в Куала-Лумпуре.

29 марта 2019 года Высший суд города Шах-Алам приговорил украинца к смертной казни через повешение. По словам Денисовой, приговор был отменён благодаря совместным усилиям офиса омбудсмена и украинских дипломатов. Золотарёв уже вернулся на Украину и встретился с родственниками.

Ранее NEWS.ru писал, что Верховный суд Малайзии приговорил украинку Клавдию Лопаткину к пожизненному заключению за попытку ввоза на территорию страны 1,5 кг кокаина. На момент ареста девушка была беременна, она родила дочь в тюрьме.