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В Кремле отреагировали на объявление нового состава кабмина Афганистана

19:56, 07 сентября 2021
В Кремле отреагировали на объявление нового состава кабмина Афганистана Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Россия будет следить за тем, какие действия будет предпринимать новый кабмин Афганистана, объявленный «Талибаном» (террористическое движение, запрещено в РФ). Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Нам важно понять, какие будут первые и дальнейшие шаги этого правительства и что дальше будет происходить в Афганистане, — сказал он.

Ранее сообщалось, что Россия получила приглашение от талибов на объявление состава нового афганского правительства. Директор Второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов подтвердил, что приглашение получено. По его словам, от российской стороны в Афганистане находится посол, поэтому необходимости участия ещё кого-то в мероприятии нет.

В новом правительстве Афганистана должность премьер-министра занял глава совета руководства движения Мохамед Хасан Ахунд. Этот состав кабмина является временным.

Ранее представитель «Талибана» заявил, что в скором времени движение представит новую систему управления Афганистаном. Она должна обеспечить защиту прав местного населения. Талибы могут изменить конституцию Афганистана до проведения всеобщих выборов.

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