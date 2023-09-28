В конституцию КНДР внесли поправки об ускоренном развитии ядерных сил

Фото: Winfried Rothermel/imago-images.de/Global Look Press

Верховное народное собрание КНДР приняло закон о поправках в конституцию страны, которые закрепляют статус ядерных сил и их ускоренное развитие, сообщает ЦТАК. Агентство отмечает, что закон потребовался для того, чтобы республика имела гарантии прав на существование, сдерживания войны и защиты мира и стабильности в регионе и всем мире.

В проекте поправок и дополнений отражены содержания о том, что <...> миссия вооруженных сил республики заключается в защите суверенитета и территориальной целостности государства, прав и интересов народа, в защите социалистического строя и завоеваний революции, — цитирует агентство текст поправок.

Закон о поправках приняли «при полной поддержке и одобрении» участников сессии. Его принятие лидер КНДР Ким Чен Ын назвал «историческим событием». Он добавил, что действия США, являющихся «самым опасным военным государством», и их сателлитов ведут к началу «второй холодной войны» в мире. В обстановке долгосрочной конфронтации с США Пхеньян обладает ядерным оружием для самообороны, отметил северокорейский лидер. По его словам, в настоящее время в мировом масштабе реализуется структура «второй холодной войны», из-за чего под серьезной угрозой оказывается существование суверенных государств.

Ранее Ким Чен Ын заявил, что Япония, Южная Корея и США фактически сформировали «азиатскую версию НАТО». По его словам, такой военный союз является «причиной войн и агрессии». Северокорейский лидер указал на необходимость Пхеньяна модернизировать ядерные силы и «экспоненциально нарастить» производство ядерного оружия.