В КНР заявили о провале «экономической войны» Запада с Россией Global Times: коалиция США и Евросоюза проигрывает в «экономической войне» с Россией

Западная коалиция, противостоящая России, становится всё более ненадёжной по мере столкновения её участников с потерями из-за санкций. При этом развязанная Западом «экономическая война» терпит неудачу, сообщает китайское издание Global Times.

Значительные трудности у некоторых членов коалиции могут возникнуть уже зимой. Таковы будут последствия шестого пакета санкций ЕС с эмбарго на российскую нефть. В издании подчеркнули, что «пафосный пузырь западной солидарности» оказался проткнут ещё до принятия новых ограничений. Ряд стран сопротивлялся введению эмбарго, о начинающем «рассыпаться» единстве ЕС тогда и заявил министр экономики ФРГ Роберт Хабек.