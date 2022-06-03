Западная коалиция, противостоящая России, становится всё более ненадёжной по мере столкновения её участников с потерями из-за санкций. При этом развязанная Западом «экономическая война» терпит неудачу, сообщает китайское издание Global Times.
Значительные трудности у некоторых членов коалиции могут возникнуть уже зимой. Таковы будут последствия шестого пакета санкций ЕС с эмбарго на российскую нефть. В издании подчеркнули, что «пафосный пузырь западной солидарности» оказался проткнут ещё до принятия новых ограничений. Ряд стран сопротивлялся введению эмбарго, о начинающем «рассыпаться» единстве ЕС тогда и заявил министр экономики ФРГ Роберт Хабек.
Появляются всё новые признаки того, что западная коалиция против Москвы очень хрупкая и становится всё более ненадёжной по мере того, как её членам приходится сталкиваться с практическими потерями, — считает автор публикации.