В КНР заявили о необходимости сотрудничества с ЕС для стабильности в мире Си Цзиньпин: Китай и ЕС должны сообща поддерживать стабильность в мире

Фото: Xinhua/Global Look Press

Си Цзиньпин

Китай и Евросоюз должны вместе содействовать глобальному управлению и поддержанию стабильности в мире, заявил председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с главой Евросовета Шарлем Мишелем и председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в Пекине. По его словам, которые приводит Центральное телевидение страны, в настоящее время происходят большие перемены, Пекин и страны ЕС способствуют многополярности и играют роль ключевых игроков на мировом рынке.

Китай и ЕС несут ответственность за усиление стабильности в мире. Мы должны придать больший импульс развитию, руководить глобальным управлением, оказывать этому поддержку, — сказал Си Цзиньпин.

Шарль Мишель подтвердил, что Евросоюз стремится к «стабильным и взаимовыгодным» отношениям с Китаем. По его словам, ЕС хотел бы установить прозрачные и предсказуемые связи.

Ранее Пекин посетил президент Белоруссии Александр Лукашенко. Си Цзиньпин подарил ему китайские яблоки из провинции Хунань. В свою очередь глава Белоруссии вручил своему коллеге несколько ювелирных композиций, в том числе панно и корзину с продуктами, которые республика поставляет в Поднебесную.

Си Цзиньпин, кроме яблок, подарил Лукашенко выполненную из шелка картину и другие товары Китая. В частности, китайский лидер преподнес младшему сыну Лукашенко Николаю спортивный костюм красного цвета с надписью «Китай» на английском языке.