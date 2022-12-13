В КНР запретили поставлять собственные процессоры в Россию

Фото: Yoshio Tsunoda/AFLO/Global look Press

Китайские власти запретили экспорт процессоров Loongson на собственной архитектуре LoongArch, пишет со ссылкой на информированные источники «Коммерсант». Отмечается, что решение касается и поставок оборудования в Россию. Инсайдеры говорят, что запрет был введен в связи с тем, что эти процессоры используются в военно-промышленном комплексе КНР.

Как рассказал журналистам собеседник, близкий к Минцифры, некоторые отечественные производители присматривались к китайской технике. Однако теперь для компаний возможность купить партию для тестирования закрыта. По словам источника, Loongson оценивался как вариант в случае блокировки параллельного импорта, хотя Россия не сильно зависит от китайских процессоров.

Данные были подтверждены инсайдером на рынке электроники. Он уточнил, что Китай использует процессоры в ВПК и не намерен делить свои разработки с кем-то.

Едва ли в РФ стартовал хотя бы один массовый проект с использованием чипов Loongson, считает директор компании «Промобит» Максим Копосов. Специалист считает, что запрет может оказаться формальностью. Он аргументировал свою позицию тем, что россияне все еще могут приобрести ноутбуки и материнские платы на чипе Loongson.

Ранее глава «МегаФона» Хачатур Помбухчан рассказал, что финская Nokia получила разрешение на поставку телекоммуникационного оборудования в Россию. По его словам, всего компания направляла четыре обращения за экспортными лицензиями — два европейским регуляторам и два американским, решение по трем еще не принято.