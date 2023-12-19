В КНР ввели второй из четырех уровней реагирования на землетрясение

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Власти Китая после землетрясения в провинции Ганьсу ввели второй из четырех уровней экстренного реагирования на землетрясение, где первый — наивысший, сообщила пресс-служба МЧС Китая. На месте задействованы в общей сложности 1 440 пожарных и спасателей для оказания помощи пострадавшим и устранения последствий стихии.

Заместитель руководителя штаба по ликвидации последствий землетрясений при Госсовете КНР, глава МЧС Китая Ван Сянси уже направился в Цзишишань-Баоань-Дунсян-Саларский автономный уезд на северо-западе страны, где произошел катаклизм. Уточняется, что по меньшей мере 111 человек погибли в китайских провинциях Ганьсу и Цинхай. Более 230 человек получили ранения.

При этом число жертв в Ганьсу увеличилось до 100, в Цинхае погибли 11 человек. Председатель КНР Си Цзиньпин распорядился приложить все усилия для поиска и спасения людей, а также ликвидации последствий землетрясения.

Ранее в Китае произошло землетрясение магнитудой 6,0. Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) зафиксировал катаклизм в 15:59 по времени UTC (18:59 мск). Эпицентр находился в 102 километрах к юго-западу от города Ланьчжоу, который насчитывает три миллиона жителей. Очаг землетрясения находился на глубине 35 километров.