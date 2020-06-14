Азия

В КНР ввели новые правила посещения клиник из-за вспышки COVID-19 в Пекине

09:44, 14 июня 2020
Фото: Ke Hao/Global Look Press

Правительство Пекина ввело новые правила посещения городских клиник из-за вспышки коронавирусной инфекции в столице Китая.

Согласно новым правилам, у пациентов с подозрением на коронавирус будут сразу брать анализы на инфекцию, антитела к вирусу, общий анализ крови, а также делать компьютерную томографию.

В связи с ростом числа подтверждённых случаев заболевания пневмонией, вызываемой коронавирусом, принято решение о введении дополнительных мер оказания амбулаторной и стационарной помощи гражданам с повышенной температурой тела,привели слова представителя Комитета по вопросам гигиены и здравоохранения Пекина Гао Сяоцзюня в ТАСС.

Он добавил, что подобные правила будут применимы к пациентам, которые приходят в клинику с высокой температурой. Помимо оперативного сбора анализов, у пациентов будут у выяснять информацию о совершённых поездках, питании, посещении рынков и магазинов.

Ранее NEWS.ru писал, что правительство Пекина ввело военное положение на юге города. Отмечается, что это связано с новой вспышкой коронавирусной инфекции в столице Китая.

Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен

News.ru в соцсетях