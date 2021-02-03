В КНР трижды в 2021 году обнаруживали следы коронавируса на рыбе из РФ

Китайские власти за прошедшее с наступления 2021 года время три раза обнаруживали на упаковках рыбной продукции из России следы коронавирусной инфекции нового типа. Об этом в четверг, 4 февраля, сообщили представители Россельхознадзора.
В ведомстве указали, что генетический материал коронавируса был трижды обнаружен на продукции судов и предприятий, которые расположены на территории Хабаровского края, Мурманской области и Камчатского края.
Проведение инспекции будет совершено в соответствии с поступившим запросом Главного таможенного управления КНР. Эксперты проверят два предприятия, предприятиях, расположенные в Хабаровском и Камчатском краях. Перед инспекцией будет проведено предобследование с участием специалистов Роспотребнадзора и Росрыболовства. Россельхознадзор уже направил обращения в эти ведомства.
Китай рассмотрит вопрос соответствия предприятий требованиям страны, а также выполняемые меры по профилактике и предупреждению возникновения и распространения возбудителя коронавируса при производстве,
Как ранее передавал NEWS.ru, для московских предпринимателей разработали целый сборник антикороновирусных инструкций, который поможет им правильно оформлять исполнение требований в условиях пандемии.