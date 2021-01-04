В КНР создан экспресс-тест для выявления британского штамма коронавируса

https://static.news.ru/photo/9f9eda1c-4f34-11eb-8da8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Geovien So/Keystone Press Agency/Global Look Press

В Китае подразделение компании BGI Genomics — Yinyuan Pharmaceutical Technology — завершило создание экспресс-теста для обнаружения британского штамма COVID-19 B.1.1.7.

Об этом компания сообщила сама в мессенджере. Благодаря разработке выявить новый штамм коронавируса можно в течение часа. Для этого применяется метод ARMS-qPCR (амплификация рефракторной мутационной системы), передаёт ТАСС.

Новая мутация коронавируса была обнаружена в Великобритании в середине декабря 2020 года. По словам экспертов, новый штамм распространяется с большей скоростью и может быть заразнее обычного на 70%. При этом подтверждений того, что он более опасен с точки зрения госпитализации и смертности, пока нет. Из-за новой разновидности коронавируса ряд стран временно прекратили авиасообщение с Великобританией. 4 января премьер-министр страны Борис Джонсон объявил о введении третьего национального локдауна из-за ухудшения эпидемиологической обстановки в стране. Он продлится минимум до середины февраля.

Ранее NEWS.ru писал о том, что новая мутация коронавирусной инфекции, выявленная в Великобритании, представляет опасность для детей. Об этом заявила эпидемиолог из Лондонского университета королевы Марии Дипти Гурдасани. Эксперт предупредила, что британский штамм более заразен для детей и подростков до 19 лет.