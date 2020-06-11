В КНР считают лицемерием доклад США о свободе религии в Китае

В МИД КНР назвали ежегодный доклад Вашингтона о религиозных свободах в мире лицемерием и очередным проявлением двойных стандартов.
Об этом заявила официальный представитель ведомства Хуа Чуньин. Ранее госсекретарь США Майк Помпео в ходе представления доклада вновь обвинил Компартию Китая в преследовании верующих, а также в массовых задержаниях уйгуров в Синьцзяне, притеснении тибетских буддистов и секты «Фалуньгун».
Содержание этого доклада касательно Китая и заявления Помпео не учитывают фактов, полно идеологических предрассудков, безудержного очернения политики ЦК. Это является грубым вмешательством во внутренние дела Китая, китайская сторона выступает решительно против, — сказала Хуа Чуньин на брифинге.
По её словам, этот доклад в очередной раз демонстрирует миру проявление лицемерия и двойных стандартов. Она отметила, что китайские власти защищают свободу вероисповедания граждан. По словам представителя министерства, в стране на данный момент насчитывается около 200 млн верующих разных конфессий,
У каждой национальности в Китае есть полная свобода вероисповедания. Все эти факты давно уже очевидны для всех, — сказала она.
Ранее NEWS.ru писал о том, что госсекретарь США Майк Помпео провёл параллели между ситуацией в Гонконге и вторжением гитлеровской Германии в европейские страны.
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