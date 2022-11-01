В КНР рассказали, как США разгневали Европу Xinhua: желание США нажиться на энергокризисе в ЕС вызвало негодование европейцев

Фото: Danita Delimont/Global Look Press

США стараются воспользоваться энергетическим кризисом в Евросоюзе, чтобы получить максимальную прибыль. Это вызывает негодование жителей Европы, которые увидели «истинное лицо союзника», сообщает Xinhua.

Агентство отмечает, что обратный эффект введенных ЕС санкций в отношении России, становится все более очевидным: из-за нехватки энергоресурсов повысилась себестоимость производства, резко выросли цены, снижается предпринимательская деятельность и уровень жизни людей. При этом США использовали ситуацию в свою пользу, не только продавая энергоносители по завышенным ценам, но и переманивая к себе компании из Европы.

Америка всеми силами пытается воспользоваться энергетическим кризисом для получения максимальной прибыли. Увидев истинное лицо «союзника», европейцы забеспокоились и вознегодовали, — подчеркивается в публикации.

В настоящее время Вашингтон превращает «европейский кризис» в «американскую возможность», считают в агентстве. Там указали на доказательства того, что «Закон о снижении инфляции», вступивший в силу в США в августе 2022 года, может усугубить сокращение производства в еврозоне. При этом европейские чиновники опасаются, что налоговые льготы, принятые в США, поставят ЕС в невыгодное положение,а это приведет к ускорению переноса компаниями производства за океан.

Утечка богатства и производственных мощностей в Америку встревожила Европу <...> Некоторые экономисты и представители отрасли предостерегают, что текущая ситуация может иметь далеко идущие последствия, — отмечает агентство.

Ранее издание Politico сообщило,что президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц намерены провести переговоры с США о недобросовестной конкуренции. Если это не возымеет воздействия, они готовы прибегнуть к ответным мерам. По их мнению, планы США по государственным субсидиям, поощряющим перенос производства в Штаты, заметно влияют на рынок.