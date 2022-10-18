В КНР рассказали, что на самом деле происходит с Европой из-за Украины «Хуаньцю шибао»: США ставят Европу в большую зависимость, используя конфликт на Украине

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Предприятия Европы все чаще оказываются в затруднительном положении на фоне украинского кризиса. На «помощь» им спешат США, тем самым ставя ЕС в еще большую зависимость, сообщает «Хуаньцю шибао».

Перед лицом кризиса в еврозоне США, с одной стороны, выражают поддержку Украине и ЕС посредством военной и экономической помощи и совместных санкций. С другой, они пытаются превратить беду Европы в шанс для себя и извлечь прибыль, — подчеркивается в публикации.

Проблемная ситуация в Европе, которая связана с потерей ключевых отраслей промышленности и экономической рецессией, как считают в издании, заставляет производителей и инвесторов из ЕС ускоренно «мигрировать» в США.

К экономическому хаосу в Европе и во всем мире привели санкции в отношении России, отмечают в издании. После резкого роста цен на энергоносители ряд европейских компаний «перебрались» в США, чтобы продолжать деятельность.

В конечном счете оказалось, что США не собираются ослаблять свой контроль над Европой из-за кризиса на Украине. Наоборот, они рассматривают конфликт как возможность усилить доминирование над союзниками, — уверен автор публикации.

Ранее политолог Алексей Ярошенко заявил, что Европа начала раскалываться из-за экономической войны против Москвы, в которую ее втянули США. По его словам, влияние американцев на континенте также ослабевает, а процесс «дегегемонизации» международных отношений — избавления их от гегемонии США — продолжается. Также эксперт заявил, что «русофобия очень дорого обходится европейцам».