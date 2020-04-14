В КНР проводят клинические испытания трёх вакцин от COVID-19

В Китае санкционированы клинические испытания ещё одной вакцины от коронавируса. Таким образом подобные тесты в стране проходят уже три вакцины от заболевания.
Об этом сообщил представитель Министерства науки и техники КНР У Юаньбинь. По его словам, первая и трёх вакцин создана на основе аденовирусного вектора. Первая фаза её клинических испытаний были завершены уже в марте. На данный момент группа учёных набирает добровольцев для проведения второй фазы,
В настоящее время в Китае одобрено для клинических испытаний три вакцины от коронавируса, — заявил У Юаньбинь на брифинге 14 апреля.
Ранее NEWS.ru писал, что государственный научный центр «Вектор» закупил 20 низших обезьян для тестирования перспективных российских вакцин против коронавирусной инфекции COVID-19.
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