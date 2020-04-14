В КНР проводят клинические испытания трёх вакцин от COVID-19

https://static.news.ru/photo/03fa3df6-7e2c-11ea-b7cc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Measures Liu Dawei/XinHua/Global Look Press

В Китае санкционированы клинические испытания ещё одной вакцины от коронавируса. Таким образом подобные тесты в стране проходят уже три вакцины от заболевания.

Об этом сообщил представитель Министерства науки и техники КНР У Юаньбинь. По его словам, первая и трёх вакцин создана на основе аденовирусного вектора. Первая фаза её клинических испытаний были завершены уже в марте. На данный момент группа учёных набирает добровольцев для проведения второй фазы, передаёт ТАСС.

В настоящее время в Китае одобрено для клинических испытаний три вакцины от коронавируса, — заявил У Юаньбинь на брифинге 14 апреля.

Ранее NEWS.ru писал, что государственный научный центр «Вектор» закупил 20 низших обезьян для тестирования перспективных российских вакцин против коронавирусной инфекции COVID-19.

