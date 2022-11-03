В КНР прокомментировали блокировку российской резолюции в ООН Зампостпреда КНР Шуан: резолюцию России по биолабораториям на Украине отклонили напрасно

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Гэн Шуан

Заместитель постпреда Китая при ООН Гэн Шуан заявил, что проект резолюции России в Совбезе организации о создании комиссии для расследования фактов нарушения Конвенции о биологическом оружии (КБТО) напрасно заблокировали. Любые свидетельства или улики, которые касаются КБТО, заслуживают полного внимания международного сообщества, отметил он на заседании Совбеза ООН, сообщает РИА Новости.

Дипломат напомнил, что Россия с марта 2022 года заявляла в Совбезе, что США подозреваются в проведении военно-биологической деятельности на Украине.

К сожалению ряд вопросов, поставленных Россией, остался без исчерпывающих ответов, — считает Шуан.

Он назвал желание России запустить расследование оправданным и легитимным, поэтому не следовало блокировать резолюцию.

Китай полагает, что справедливое транспарентное расследование Совета может эффективно решить озабоченности России, — подчеркнул дипломат.

Ранее Совбез ООН не принял резолюцию России о расследовании военно-биологической деятельности США и Киева на территории Украины. Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Запад боится создания комиссии Совбеза. По его словам, западных коллег не устроило то, что комиссия должна была бы состоять из всех членов Совбеза.