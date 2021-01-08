Власти КНР продлили запрет на авиасообщение с Великобританией

https://static.news.ru/photo/287d2c6e-5352-11eb-ad4e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Wang Song/XinHua/Global Look Press

Власти Китая в воскресенье, 10 января, объявили, что запрет на авиасообщение с Великобританией продолжается. Ограничительные меры связаны с выявлением на территории королевства нового штамма коронавирусной инфекции. О продлении запрета сообщили представители китайского Управления гражданской авиации.

В Британии был обнаружен новый штамм COVID-19. Власти Англии связывают быстрое распространение инфекции на юго-востоке страны с его появлением. Новый тип вируса может быть заразнее на 70%, чем обычный коронавирус.

Китай ввёл запрет на авиасообщение с Британией 27 декабря. Ограничения действовали с 28-го числа по 10 января соответственно. Запрет касался рейсов, выполняемых как китайскими, так и зарубежными авиакомпаниями.

С полуночи 11 января по пекинскому времени (19:00 мск) Управление гражданской авиации КНР продлевает временный запрет на совершение пассажирских авиарейсов между Китаем и Великобританией, — цитирует сообщение ТАСС.

Пока не уточняется, до какого момента ограничения будут действовать.

Как ранее передавал NEWS.ru, 7 января в Китае власти администрации двух городов в провинции Хэбэй попросили местных жителей в течение семи дней не выходить из дома из-за вспышки коронавирусной инфекции.

Власти городов Шицзячжуан и Синтай провели массовое тестирование жителей на коронавирус. С 2 по 8 января в провинции Хэбэй было обнаружено 137 случаев заражения COVID-19 и выявлено почти 200 бессимптомных носителей вируса. Сейчас около четырёх тысяч человек, которые контактировали с заразившимися, находятся на жёстком карантине под наблюдением врачей.