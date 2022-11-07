В КНР призвали Запад отступить из-за «невероятного» оружия России Baijiahao: у России есть межконтинентальные ракеты «Ярс», поэтому Западу следует отступить

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Российская межконтинентальная баллистическая ракета «Ярс» может поразить любой уголок мира, при этом ни что не может ее остановить. В такой ситуации Западу лучше отступить, сообщает китайское издание Baijiahao.

Западным странам следует правильно оценить ситуацию и отступить, даже если это будет трудно, — подчеркивается в публикации.

Издание отмечает, что главной особенностью «Ярса» является дальность ее стрельбы в 12 тысяч километров. При этом взрывная мощь ракеты «может быть эквивалентна миллиону тонн», указали в Baijiahao.

В издании указали и на другую «невероятную способность» ракеты, которая, как утверждается, достигать максимальной скорости в 14 Махов.

Большинство противоракет не смогут зафиксировать даже ее хвостовое пламя, вот насколько она страшна! — подчеркнул автор статьи.

Ранее бывший офицер американской армии Брент Иствуд заявил, что российская армия является одной из самых сильных в мире. Он составил список из пяти боевых единиц РФ, которые «сводят с ума» Пентагон и его западных коллег. Иствуд включил в список и межконтинентальные баллистические ракеты «Ярс» благодаря впечатляющей дальности и мощности этого оружия.