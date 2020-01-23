https://static.news.ru/photo/c528c3ec-3e6e-11ea-8d98-fa163e074e61_660.jpg Фото: Li Muzi/Global Look Press

В Китае поддерживают инициативу президента России Владимира Путина, согласно которой в 2020 году предлагается провести саммит лидеров стран — постоянных членов Совета Безопасности ООН. Об этом в пятницу, 24 января, сообщила официальный представитель Министерства иностранных дел КНР Хуа Чуньин.

В настоящее время, подчеркнула она, в международных вопросах возрастает уровень нестабильности и неопределённости. По словам Чуньин, мультилатерализм и роль ООН сталкиваются с очевидными вызовами.

Китайская сторона поддерживает инициативу России относительно проведения саммита на высшем уровне государств — постоянных членов СБ ООН и готова поддерживать связь и координировать свои действия с Россией и другими постоянными членами Совбеза, — приводятся слова официального представителя МИД КНР на официальном сайте ведомства.

Ранее NEWS.ru писал, что Путин предложил провести саммит лидеров Совбеза ООН. По мнению президента, пять постоянных участников Совета Безопасности могут дать пример другим странам, саммит «сыграл бы огромную роль в поиске коллективных ответов на современные вызовы». Путин считает, что встреча должна состояться именно в 2020 году, в год 75-летия окончания Второй мировой войны и основания ООН.