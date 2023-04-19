В КНР ответили на «шантаж и приказы» со стороны США по оружию Спецпредставитель КНР Лю Сяомин: Пекин не поставлял оружие ни России, ни Украине

Фото: Ren Long/Xinhua/Global Look Press

Специальный представитель правительства КНР по делам Корейского полуострова Лю Сяомин заявил, что Пекин не приемлет шантажа и приказов со стороны США по вопросу поставок оружия. При этом КНР не поставляла вооружения ни России, ни Украине, подчеркнул он в беседе с ТАСС.

Китай, я еще раз подчеркну, — это не зачинщик и не участник украинского кризиса и никогда не предоставлял военное оружие ни одной из сторон украинского конфликта, — сказал Лю Сяомин.

Он также прокомментировал публикации в западных СМИ о визите в Москву министра обороны КНР Ли Шанфу. По его словам, Вашингтон не вправе диктовать приказы о том, кому Пекин может поставлять вооружения.

Мы не приемлем любых подсказок и шантажа со стороны США, — уточнил спецпредставитель.

Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд ранее заявила, что Вашингтон предупредил Пекин о последствиях возможной передачи летальных вооружений, которые могут использоваться в украинском конфликте. Она назвала такой шаг красной линией.

Ранее издание Politico сообщило, что Белый дом готовится ввести беспрецедентные меры по ограничению американских инвестиций в Китай. Администрация президента США Джо Байдена намерена сдерживать технологическое и военное развитие Пекина. Уточняется, что сейчас администрация ведет обсуждение с сообществом предпринимателей, а также Торговой палатой США.